"L’Europe est sous l’influence des lobbys", vrai ou faux ?

La grande majorité des lobbys présents à Bruxelles défendent les intérêts d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises. Ils sont actifs dans tous les domaines mais principalement dans l’environnement, l’innovation, l’action climatique, l’industrie et l’économie numérique.

Il y a des petits et des grands lobbys. Par exemple, les géants du Web – les Facebook, Microsoft, Amazon et autres – dépensent ensemble 100 millions d’euros par an pour défendre leurs intérêts à Bruxelles.

Ces lobbys économiques sont puissants. Leur influence menacerait la démocratie en Europe, selon des ONG européennes qui lancent régulièrement des messages d’alerte.