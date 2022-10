L’Europe est devenue l’idiot de l’économie mondiale, démonstration avec les voitures électriques

Traiter d’idiot, ça ne fait jamais plaisir. C’est pourtant le titre d’un éditorial de mes confrères du quotidien économique français Les Échos qui prend l’exemple de l’interdiction de vendre des voitures thermiques en Europe à partir de 2035.

A l’époque, les politiques avaient appuyé cette décision de la Commission européenne sans trop écouter les constructeurs automobiles européens, c’étaient des industriels qui, par définition, ne savent rien faire d’autre que de polluer. Mais ce que demandaient ces industriels, c’était une chance à d’autres alternatives, moins polluantes que le moteur thermique. Le résultat, on commence à le voir : les constructeurs chinois sont en train de débarquer en force en Europe sur le marché des voitures électriques. Exemple : le loueur allemand de voitures Sixt vient d’annoncer une commande de 100.000 voitures à batterie auprès du chinois Bi Wieder, inconnu en Europe, mais en bourse ils le connaissent. Il se classe juste derrière Tesla et Toyota en termes de valorisation boursière ainsi que d’autres marques comme Tang Hahn du constructeur chinois, Be Wide, et qui vont déferler sur notre continent. Tout ça parce que la Commission européenne a édicté des règles strictes pour sauver la planète. Les Chinois comme les Américains prônent la liberté économique mais pratiquent le protectionnisme sur leur territoire de manière subtile. Des voitures électriques à prix doux, le chinois Bi Wylie fabrique lui-même ces batteries et ces puces. Ce qui est très bon pour la planète, mais sans mettre en place la moindre barrière réglementaire, économiquement très mauvais sur le plan social. Ce sont les entreprises et leurs salariés qui paieront l’arrivée des voitures électriques chinoises en Europe.