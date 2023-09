L’Europe en proie à la crise financière ? Le sommet des BRICS et l’éventuel retour de Trump, des "signaux d’alerte importants"

Bruno Colmant ne formule là qu’une hypothèse. Cette situation trône comme une épée de Damoclès au-dessus des têtes européennes, mais elle ne pourrait jamais se produire. C’est cependant une réalité que le monde politique et financier, et les citoyens, doivent connaître, car elle "s’associe au changement de polarité mondiale".

Bien plus qu’un danger commercial et économique, ce sommet réunissant des BRICS qui pourraient s’élargir relègue donc un peu plus l’Europe vers le dernier rang de la classe internationale. Car si Donald Trump est réélu, il pourrait décider de ne plus financer la guerre en Ukraine, on aura "un mouvement des BRICS qui est bien plus que les non-alignés, qui va s’opposer lointainement aux États-Unis, mais dont l’Europe sera dans toutes les solutions de l’équation immanquablement perdante". Or, Trump, inculpé, en prison ou condamné, peut se présenter candidat à l’élection présidentielle de 2024.

Parmi les dangers économiques émanant des BRICS qui menacent le vieux continent selon l’économiste belge, celui des clauses de la nation la plus favorisée selon, qui existaient d’ailleurs à la fondation du GATT, Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, l’ancêtre de l’OMC. Ce qui donnerait lieu à "des accords particuliers dont de nouveau on sera les victimes parce que nous sommes en Europe totalement dépendants en matière énergétique".

Une chose est donc sûre, c’est que les élections européennes qui se joueront début juin 2024 seront décisives pour l’avenir de l’Europe, puisque les chocs écologiques et monétaires se ressentiront lors de la prochaine législature.

