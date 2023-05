"L’Europe du cinéma", un essai qui retrace l’histoire et les synergies du cinéma européen

Après la Seconde Guerre mondiale, le cinéma allemand est mis entre parenthèses. Ce sont les échanges France-Italie qui vont donner le "La" de cette Europe du cinéma. Le néoréalisme de l’école italienne trouve des correspondances avec le réalisme français et les échanges se créent. Les cinéastes français tournent en Italie et inversement, les acteurs voyagent entre les deux pays et les coproductions dans les années 50 et 60 se multiplient. De par ces coproductions, l’espace de réception des films double, le marché s’élargit. Ces échanges ont permis l’ouverture du cinéma à un public plus large et l’augmentation potentielle du nombre de spectateurs.

Pourtant le public n’a pas conscience qu’il voit se créer devant lui un cinéma européen. L’Europe du cinéma se fait naturellement sans volontarisme du public. Les années suivantes verront le territoire européen s’élargir : comme en tout temps à travers l’histoire de l’Europe, ses figures artistiques et créatives, et par conséquent les cinéastes, n’ont cessé de bouger et de traverser les frontières. C’est ce périmètre de création qui fait notamment la singularité de l’Europe.