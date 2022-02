L’Europe des puces, héritière du drame des vaccins

L’Europe que l’on croit moribonde, que l’on pense toujours en retard d’une guerre, est aussi capable de montrer son meilleur visage.

Nous avons eu honte de notre Europe avec ce pénible épisode des masques et puis des vaccins. Mais aujourd’hui, qui sait que l’Europe est devenue le premier exportateur mondial de vaccins ARM ? Peu de gens. De même, l’Européen qui doutait de l’utilité d’une armée européenne et de l’OTAN redécouvre son utilité dans le cadre de la crise entre la Russie et l’Ukraine.

Sans parler de nos auditeurs qui ont voulu acheter une voiture neuve en 2021 ou 2022 et qui ont reçu des délais décourageants de la part de leurs concessionnaires. A cause d’une pénurie de semi-conducteurs, toutes les grandes marques automobiles ont dû faire patienter leurs clients et parfois perdre au passage des ventes. Sans semi-conducteurs, pas de voitures. Et ces semi-conducteurs sont presque tous entre les mains de deux ou trois fabricants en Asie…