L’Europe de l’espace n’a pas encore tout à fait les moyens de ses ambitions

La faute à une succession de malchances. "Le développement d’Ariane 6 est plus compliqué que prévu. Les retards se sont accumulés lors de sa conception puis au moment de son assemblage, explique Olivier Lemaitre. C’est compliqué de fabriquer un nouveau lanceur, on teste de nouvelles technologies, on pousse l’état de l’art dans ses derniers retranchements et tout ne se déroule pas toujours comme prévu. Et puis le développement d’Ariane 6 est complexe. Il réunit plus de 500 entreprises européennes mais aussi de nombreux acteurs politiques, pas toujours facile de faire fonctionner tout ce petit monde de manière fluide".