L’Europe au secours des producteurs de pommes wallons, deux millions d’euros d’aides

C’est un subside qui doit permettre aux producteurs de pommes de rester debout après une année 2022 très compliquée.

Le contexte de la guerre en Ukraine a, en effet, amené une hausse des coûts de production, mais aussi une chute des prix de vente. Mais, de manière plus générale, c’est tout le secteur qui a du mal ces dernières années.

Des problèmes chez tous les producteurs du secteur

Beaucoup de producteurs de pommes se sont retrouvés en difficulté et certains ont même arraché une partie de leur verger pour planter autre chose à la place. Comme l’explique Nicolas Spirlet, fruiticulteur avec son frère en Hesbaye. "Aujourd’hui, être producteur de pommes, ce n‘est pas simple. L’année dernière était une année de forte crise avec de très mauvais prix. Nous avons eu plein de contraintes comme le prix des hausses énergétiques sur le stockage, le prix des engrais ainsi que celui sur les produits phytosanitaires et autres. Un gros souci est aussi de trouver de la main-d’œuvre et s’il n’y a pas de main-d’œuvre et pas de prix, un jour ou l’autre nous devrons arrêter le métier".

Pour beaucoup de fruiticulteurs la récolte des pommes va commencer dans les jours à venir.