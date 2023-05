L’Europe abandonne-t-elle les objecteurs de conscience russes et ukrainiens ?

Près de 50.000 Européens ont signé cette pétition qui demande l’asile pour les objecteurs de conscience et les déserteurs. Le 6 avril 2022, le Président du Conseil européen, Charles Michel, avait appelé les soldats russes à déserter et leur avait promis la protection du droit des réfugiés. À ce jour, cette promesse n’a pas été tenue.

L’asile pour les objecteurs et déserteurs est accordé au cas par cas. Le 16 février, le Parlement européen a voté une résolution qui demande "que les États membres offrent protection et asile aux Russes et aux Biélorusses persécutés pour s’être exprimés ou avoir protesté contre la guerre, ainsi qu’aux déserteurs et aux objecteurs de conscience russes et biélorusses".