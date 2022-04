L'eurodéputée belge Kathleen Van Brempt présidente de la commission spéciale Covid-19 au Parlement européen

Certains de ses sujets sensibles porteront sur les vaccins, leurs brevets, leur coût et la transparence des contrats, leur accès à travers le monde, l'accès commun aux équipements médicaux, la relégation des parlements et de la justice au second plan de la gestion de crise, l'impact sur les écoles, les maisons de repos, les entreprises, la culture, etc.

"On sait que d'autres pandémies nous toucheront sans doute à l'avenir", a indiqué Kathleen Van Brempt, en appelant les élus à exploiter au maximum l'expertise acquise pour y préparer l'UE.