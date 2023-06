L’Euro U21, ça commence mercredi : mode d’emploi pour savoir comment suivre les Diablotins

Les Diablotins ont été versés dans le groupe de la mort en compagnie des Pays-Bas, du Portugal et du pays hôte, la Géorgie. Ne s’étant qualifiée que sporadiquement pour l’Euro ces dernières années, la Belgique a été versée dans le pot 3 et devait s’attendre à hériter de gros morceaux. Il s’agit du vice-champion en titre (le Portugal) et des Pays-Bas, double vainqueur de l’épreuve (2006, 2007). La Géorgie, qui doit participation à son statut d’hôte, tentera de jouer les trouble-fêtes.

Parmi les stars qu’il faudra écarter sur la route, les Belges retrouveront Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht), meilleur buteur des Bataves en qualification, ainsi que Fabio Silva, encore Anderlechtois en janvier, qui occupera l’attaque côté portugais. Kvicha Kvaratskhelia, la star du foot géorgien, était pressenti pour disputer l’Euro avec les Espoirs mais va finalement faire l’impasse.