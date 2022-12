L’Euro Space Center accueillera le premier planétarium wallon

Le premier planétarium wallon va voir le jour sur le site de l’Euro Space Center à Transinne (province de Luxembourg). Une subvention de 3,43 millions d’euros a été accordée à cet effet par le gouvernement wallon, dont 1,160 million venant de la ministre régionale du Tourisme, Valérie De Bue et plus de 2,27 millions du ministre de la Recherche, Willy Borsus.

Ce dôme avec gradins permettra la diffusion de films de qualité sur l’espace et de simulations astronomiques commentées par des experts. "Avec plus de 100.000 visiteurs par an, l’Euro Space Center est un atout majeur du tourisme wallon. Doté des toutes dernières technologies, ce planétarium permettra de renforcer l’attractivité internationale du site et participera au rayonnement touristique de l’ensemble de la Région", a commenté la ministre De Bue. Le planétarium permettra également d’augmenter l’offre du tourisme d’affaires en Wallonie puisque l’infrastructure sera disponible à la location pour l’organisation d’évènements et sera située à proximité d’un parc d’activités économiques. Au-delà de l’impact touristique, ce planétarium sera aussi un véritable outil pédagogique qui permettra la sensibilisation aux carrières scientifiques et technologiques. "Le fait de connecter ce nouveau planétarium à l’infrastructure existante de l’Euro Space Center permettra un impact optimum sur le plan pédagogique mais aussi sur le plan de l’exploitation grâce aux économies d’échelle en termes de charges combinées à une fréquentation importante puisque couplée à celle de l’Euro Space Center qui bénéficie d’une grande notoriété", a ajouté Willy Borsus.

Le planétarium, le premier wallon et le cinquième belge (il en existe déjà 3 en Flandre et un à Bruxelles), devrait ouvrir ses portes au public fin 2024.