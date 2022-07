L’euro baisse face au dollar : quelles conséquences sur le consommateur et les entreprises belges ?

A noter que cette dépréciation survient au beau milieu d'une conjoncture particulière, qui mêle une sucession de crises. En effet, l'inflation règne depuis 2021, avec la reprise de la demande mondiale post-Covid - et les perturbations occasionnées dans la distribution. Sans parler de la guerre en Ukraine, qui a contribué à faire exploser les prix de l'énergie.

Nous connaissions donc déjà une augmentation des prix avant la dépréciation de l'euro. "On subit déjà une augmentation des prix en dollars, et à cela s’ajoute le fait que le prix du dollar coût plus cher en euros", résume Eric Dor.

La dépréciation de l’euro par rapport au dollar ajoute de l’inflation à l’inflation

"La dépréciation de l’euro par rapport au dollar ajoute de l’inflation à l’inflation. Elle aggrave encore les effets sur les prix payés par le consommateur de l’inflation mondiale. C’est donc très négatif pour le consommateur", conclut l'économiste.