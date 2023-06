L'Euro 2024 dévoile sa mascotte, à vous de choisir le nom de ce petit ours en peluche

L'UEFA a dévoilé ce mardi la mascotte du prochain Euro, qui sera organisé en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024. Ce charmant petit ours en peluche n'a, par contre, pas encore de nom...

"La mascotte rend hommage au célèbre ours en peluche, qui aurait vu le jour en Allemagne au début du 20e siècle, souligne l'UEFA dans un communiqué. Elle espère inciter 10 millions d'enfants à travers l'Europe à bouger, en commençant son voyage dans les écoles et en mettant les élèves au défi d'utiliser leur propre activité physique pour donner vie à la mascotte et l'animer."

L'UEFA invite également les enfants, ainsi que les internautes, à choisir un nom à cette mascotte. Vous avez le choix entre Albärt, Bärnardo, Bärnheart ou Herzi von Bär, "bär" signifiant "ours" en allemand.