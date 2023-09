L’étudiant qui a mis en défaut Pepsi en lui réclamant l’avion de chasse promis dans sa pub

Dans les années 1990, BBDO, Batten Barton Durstine & Osborn, du nom de ses fondateurs, rivalise de talent et de créativité pour lancer les campagnes publicitaires les plus innovantes, les plus audacieuses, les plus folles du marché. Une réussite qui rend la pression encore un peu plus grande sur les épaules de Michael Patti au moment de réfléchir au nouveau spot publicitaire de Pepsi.

Cette marque a toujours été l’outsider car Coca était le premier né sur le marché. Pepsi est arrivé le deuxième. Alors face à la guerre des colas, la publicité est devenue une arme puissante pour s’adjuger le leadership. L’agence de pub a réalisé un travail sensationnel les années précédentes aux côtés de son client. Les campagnes successives, leur force de frappe, leur inventivité ont positionné Pepsi dans le cœur des Américains.

Si Coca affiche un ours polaire blanc dansant sous la neige, en buvant une canette de Coca-Cola, et que les grands-parents adorent, Pepsi lui, pour séduire les ados, s’est fait l’ami des stars. Michael Jackson a participé à l’un des spots du géant Pepsi. Comme d’autres stars de la pop, Madonna ou Britney Spears… Même l’acteur Marlon Brando s’est prêté au jeu de la publicité pour la boisson sucrée. Et puis bien sûr, il y a aussi, celle qui est devenue l’icône absolue : Cindy Crawford.