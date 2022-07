"L'étude Tuskegee" : il y a 50 ans, l'un des plus grands scandales médicaux de l'histoire des États-Unis éclatait

Tout commence au début des années 1930 à Tuskegee, petite ville d’Alabama d'environ 10.000 habitants. À cette époque, la syphilis prévaut dans la population noire fortement touchée par cette maladie, particulièrement dans cette région.

C'est là qu'une étude supervisée par le Service de santé publique américain (USPHS) débute en 1932. L'objectif : déterminer, à partir d'autopsies, les effets de la maladie sur le corps humain. Pour ce faire, 600 hommes noirs de sexe masculin, âgés de 25 à 60 ans, généralement pauvres et peu éduqués sont recrutés par l'agence fédérale.

Pour les inciter à participer au programme, on promet aux hommes un transport gratuit vers et depuis les hôpitaux, des déjeuners chauds gratuits, des médicaments gratuits pour toute maladie autre que la syphilis et un enterrement gratuit à condition d'accepter d’être autopsié.