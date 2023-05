"L’Étranger" de Camus en manga, l’épure d’un roman essentiel

Dans le paysage éditorial et intellectuel encore moins réjouissant de l’Occupation, le livre aura du succès auprès d’intellectuels qui compteront après guerre : Jean-Paul Sartre, Maurice Blanchot, Roland Barthes.

Le manga est différent, accumulant les gros plans sur les visages, et restituant la violence de l’homicide.

Ces versions nippones de "La Peste" et "L’Étranger" sont passées sous la loupe d’ayants droit attentifs à l’héritage de l’écrivain français, mort en 1960 à l’âge de 46 ans. En l’occurrence sa fille Catherine Camus, assistée de sa petite-fille Élisabeth Maisondieu-Camus.

"On a reçu des extraits du dessin de + La Peste +. Et on a beaucoup aimé : on a trouvé le trait extraordinaire, et les adaptations très cohérentes", dit cette dernière.

"C’est assez difficile d’adapter Camus en manga, de dessiner des romans philosophiques. Ce que le manga a apporté, ce sont des visages très expressifs, pour donner à voir tous les états traversés par Meursault, et le fait de désacraliser le chef-d’œuvre, pour s’arrêter sur certaines scènes, ajouter du rythme", ajoute l’éditrice Elsa Lafon.

En plus de Gallimard, la maison qui publie l’œuvre du philosophe et écrivain, les Camus travaillent avec les éditions Michel Lafon depuis un album biographique de 2009, "Albert Camus, solitaire et solidaire".