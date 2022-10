“L’étrange histoire de Benjamin Button” : Brad Pitt dans une existence à l’envers

En effet, “L’étrange histoire de Benjamin Button” est une œuvre aussi faste que simple, notamment dans le traitement de son personnage. Jouant sur l’art du récit par cette narration via un journal intime, le long-métrage trouve une remarquable grâce dans ce récit de vie. Ainsi, le film vogue sur différents tons au fur et à mesure de son avancée mais relève d’une maîtrise totale dans son histoire, le tout en laissant respirer un parfum de romantisme triste. L’histoire d’amour vécue entre Benjamin et Daisy (admirablement incarnée par Cate Blanchett) se voit magnifiée par cette distanciation temporelle tout en remettant en jeu notre propre rapport au temps. Fable poétique à l’approche résolument réaliste, “L’étrange histoire de Benjamin Button” constitue une valse de l’existence où dansent les fantômes d’une vie tout en célébrant celle-ci par sa brièveté. Si l’humain est éphémère, les amours et les belles histoires peuvent s’avérer intemporels, à l’instar de ce grand film.