L’étrange demande de Peter Jackson pour oublier sa trilogie "Le Seigneur des Anneaux"

Qui n’a jamais rêvé de redécouvrir un livre, un film ou une série particulièrement appréciés comme si c’était la toute première plongée dans l'œuvre et que le bonheur de la révélation était intact ? Imaginez que les créateurs puissent avoir le même désir : découvrir leur œuvre comme un spectateur lambda. C’est ce qu’aurait souhaité Peter Jackson, le réalisateur de la fameuse trilogie "Le Seigneur des Anneaux" inspirée des livres de J.R.R. Tolkien.

Peter Jackson grand fan de Tolkien aurait rêvé pouvoir découvrir ses propres films comme n’importe quel autre fan, sans savoir à quoi s’attendre. Il explique dans une interview à The Hollywood Reporter avoir même songé à une solution surprenante pour y parvenir : "Lorsque nous avons fait les films du "Seigneurs des Anneaux", j’ai toujours eu l’impression d’être la personne malchanceuse qui n’a jamais pu les voir comme des films inédits. Quand ils sont sortis au cinéma, j’étais immergé dedans depuis déjà cinq ou six ans. C’était une vraie perte pour moi de ne pas pouvoir les voir comme tout le monde. J’ai même sérieusement envisagé d’aller voir un hypnothérapeute pour qu’il m’hypnotise et me fasse oublier les films et le travail que j’avais accompli au cours des six ou sept dernières années, afin que je puisse m’asseoir et les apprécier. Je ne suis pas allé jusqu’au bout, mais j’en ai parlé à Derren Brown [mentaliste britannique] et il a pensé qu’il pouvait le faire."

Le réalisateur néo-zélandais a donc pensé à l’hypnose pour oublier son travail et visionner ses films sans être spoilé. Après le succès du film de Michel Gondry "Eternal Sunshine of The Spotless Mind" en 2004 qui imaginait une méthode pour effacer de la mémoire toute trace d’une relation amoureuse douloureuse, l’idée que des créateurs redeviennent vierges face à leurs œuvres pourraient inspirer d’autres cinéastes : imaginez Léonard De Vinci s’émerveillant devant La Joconde, J.K. Rowling dévorant les bouquins d’Harry Potter ou encore Matt Groening binge-watchant "Les Simpson".