L’Étrange Automne des Grr!gnoux : un festival riche en film et en musique pour fêter Halloween

Avis aux fans d’horreur et de sursaut ! Le 31 octobre, de 21h à 6h du matin, Les Grignoux vous propose une projection de 4 films pour vous glacer d’effroi avec " Freaks Out ", " Halloween Ends ", " Unicorn Wars " et " Evil Dead 2 ". Mais ce n’est pas tout ! Durant la soirée, vous pourrez commenter les films et répondre à des quiz, vous aurez l’occasion de gagner des cadeaux (places de cinéma, jeux vidéo). Une nuit remplie de frissons et animée par l’Horrible Grr !gnoux et le scénariste Christophe Mavroudis. Et quoi de mieux que de finir la matinée par un petit déjeuner offert. De plus, on servira gracieusement un verre aux participants horriblement déguisés.

Toujours le 31 octobre, venez nombreux faire la fête au " Bal des Squelettes " de 21h à 2h du matin à la Brasserie Sauvenière. Un bal animé par DJ Philosophe et DJ Jean Sauvenière.