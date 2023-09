Durant le confinement, comme le monde des artistes était complètement à l’arrêt, Claudio Capéo en a profité pour s’occuper de ses parents et faisait tout pour leur sécurité. Dans son petit village, les gens avaient pris l’habitude de se parler par la fenêtre pour garder un certain contact. Mais ce qu’il retient surtout, c’est le moment où on a pu recommencer à vivre :



" C’est sûr qu’après quand tu vois les gens, tu leur sautes dans les bras et puis tu les aimes bien plus fort, tu en profites bien plus ! " – Claudio Capéo