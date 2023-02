L'étonnante évolution de Disney à travers un spot célébrant ses 100 ans

De Mickey dans Steamboat Willie en 1928 à Star Wars, d’Alice au pays des merveilles à Avatar, de Peter Pan à Black Panther, de Mary Poppins aux Avengers, tous sont là et nous montrent l’évolution et l’innovation de la compagnie, qui aujourd’hui, propose un catalogue très différent de ce qu’il était il y a 100 ans. Ce sont les récentes acquisitions comme Marvel et Pixar qui font l’image de Disney, bien plus que ses emblèmes historiques que sont Mickey et Donald.