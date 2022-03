L’étonnante bromance entre Lenny Kravitz et Jason Momoa

Dans un récent post du chanteur, les inquiets ont pu lire, sous une photo des deux amis : "Ride or die. Brothers for life” Et Momoa de répondre en commentaire : "Love u bro. Ohana fo life.”

Kravitz a été marié à l’actrice pendant 6 ans et ensemble ils ont donné naissance à Zoé Kravitz, leur fille. Après un divorce à l’amiable en 1993, Lisa Bonnet partage le quotidien de l’acteur et producteur Jason Momoa (Aquaman, Game Of Thrones, …).

La bromance entre les deux hommes est donc bien plus forte qu’un divorce après que Lenny Kravitz a été très présent dans la vie du couple Jason/Lisa.