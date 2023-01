L’étoile de Noël, une plante à ne pas jeter durant ce mois de janvier

En janvier ou en février, la plupart des poinsettias présents dans nos maisons et appartements dépérissent, victimes de la chaleur et de la sécheresse. Les plantes sont alors jetées à la poubelle ou sur le tas de compost. Mais il est parfaitement possible de conserver un poinsettia durant des années.

Premier conseil : placer la plante à l’écart des sources de chaleur. La température idéale : 20 ° C pendant la journée, 16-17 ° C pendant la nuit. Dès que la plante jaunit et montre des signes d’affaiblissement, couper les tiges à 10 cm de la base. Attention aux gouttes laiteuses qui apparaissent. Le contact de ce latex avec la peau ou les muqueuses peut provoquer des irritations. On arrête l’écoulement du latex en saupoudrant de la cendre de bois ou en pulvérisant de l’eau claire.

Il ne reste plus qu’à placer la plante dans une pièce fraîche, bien éclairée et à ne l’arroser que modérément. Des bourgeons vont permettre le redéveloppement de la végétation. En mars, le poinsettia est rempoté dans un terreau pour plantes vertes et, quinze jours plus tard, il peut recevoir de l’engrais (la formule idéale : NPK 20-20-20).