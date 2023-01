L’étoile Billy Idol est installée sur le Walk of Fame

S’adressant aux fans rassemblés pour la cérémonie, Billy Idol a dit : "Vous êtes les meilleurs. Tout simplement, je suis ici aujourd’hui grâce à vous, grâce à votre amour. Vous m’avez soutenu tout ce temps. "

"C’est vraiment fou de me retrouver ici, de recevoir un prix comme celui-ci, et d’être honoré de cette façon. Je veux dire, après avoir lancé le groupe Generation X il y a 47 ans, se retrouver ici… je n’aurais jamais pu imaginer quelque chose comme ça. "

"Nous avons commencé au milieu des années 70, en pleine période punk-rock. Il n’y avait pas beaucoup d’espoir à l’époque mais nous avons décidé que s’il n’y avait rien, qu’il n’y avait pas d’avenir, nous allions faire ce que nous aimions. Et c’est ce que j’ai fait. "

"J’ai fait de la musique parce que j’aimais ça. Ce n’était pas pour une autre raison, vraiment. De toute façon, je ne pensais vraiment pas que ça durerait très longtemps. On espérait peut-être six mois, peut-être un an, peut-être deux ans, mais je n’aurais jamais pu imaginer quelque chose comme ça. C’est tout simplement incroyable."

Henry Rollins, de son côté, a déclaré : "Se pourrait-il que Billy Idol ait du rock’n roll dans les veines et du punk rock dans l’ADN ? C’est exactement ça. Et c’est peut-être pour cela que nous sommes ici aujourd’hui. Décennie après décennie, il est resté lui-même. Ça demande beaucoup de cran et d’intégrité. Je veux dire que c’est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd’hui. C’est un grand jour pour le punk rock."

L’étoile de Billy Idol est la toute première de 2023. C’est la 2 743e étoile ajoutée à l’attraction touristique populaire, placée au niveau du numéro 6201 sur Hollywood Boulevard, en face du magasin Amoeba Music.

Notre animatrice de Génération 80, Gabrielle Davroy, s’installait récemment sur le fauteuil de Fanny Gillard dans la séquence Review pour nous parler du clip culte de "White Wedding" de Billy Idol.