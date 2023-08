L’Etna en éruption : trois questions à une volcanologue sur le plus haut volcan actif d’Europe

"L’Etna est un volcan extrêmement actif, c’est l’un des volcans les plus actifs d’Europe. Sa dangerosité varie. On peut avoir des coulées de lave inoffensives parce que leurs parcours sont anticipés. Le volcan a parfois des épisodes plus explosifs.

Il est situé à proximité de zones très peuplées, ce qui justifie qu’il soit énormément analysé. C’est une montagne très large, composée de plusieurs cratères actifs. Sa forme évolue au cours du temps et au cours des éruptions."