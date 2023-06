L’étiquette énergétique européenne est source de confusion

En 1992, l’Union Européenne décide d’aider les consommateurs en leur indiquant les appareils électroménagers les moins énergivores du marché. Le but recherché était bien sûr d’économiser de l’électricité. Les spécialistes estiment que l’étiquette énergie a déjà permis d’économiser 9% d’électricité totale sur toute l’Union européenne.

L’étiquette d’origine, nous sommes en 1992, se base sur une échelle graduée et colorée de A à G. Le A vert étant bien sûr l’appareil le plus économe. Le classement basé sur des tests scientifiques rigoureux et des réunions d’experts de tous bords tient la route jusqu’en 2011.

A cette date, 97% des appareils vendus se classaient dans la catégorie A. Il fallait donc départager les marques pour qu’elles retrouvent un incitant à l’innovation et pour que le consommateur puisse à nouveau faire la différence entre les modèles.

L’Union européenne opte alors pour un élargissement de l’échelle de classement et lance trois nouvelles catégories de A. Les A +, A ++, et A +++ arrivent sur le marché.

Là aussi, au bout de 10 ans, le classement atteint ses limites et n’est plus représentatif. Les associations de consommateurs réclament un nouveau changement d’étiquette.

Après de nombreuses discussions, c’est en mars 2021 que la nouvelle étiquette débarque dans les magasins. Cette fois, on n’agrandit plus la catégorie A, mais on la réduit en revenant à l’étiquette d’origine AG, une étiquette âgée de 31 ans !

Et pour faire rentrer tous les appareils dans le nouveau classement, l’Union européenne élève fortement le cahier de charge, ce qui rétrograde tous les modèles. En magasin, un appareil noté A +++ se retrouve en catégorie C. Un score C est donc aujourd’hui un excellent appareil ! C’est source de confusion: le consommateur s’y fera avec le temps. Ou pas !

Car dans étiquette et énergétique, il y a chaque fois un… HIC !