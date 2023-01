L’éthylotest anti-démarrage : un outil qui fait ses preuves

Toutes les personnes condamnées devant un tribunal pour une alcoolémie supérieure ou égale à 1,8 ‰ (ou pour une récidive d’alcoolémie ≥ 1,2 ‰) doivent obligatoirement installer ce dispositif dans leur véhicule et suivre un programme d’encadrement.

Pour être complet, on ajoutera que l’appareil, de manière aléatoire, demande à l’utilisateur de souffler de manière aléatoire durant le trajet précise Benoît Godart, porte-parole de VIAS. Tous les deux mois, un rendez-vous a lieu entre le contrevenant et le ou la psychologue qui le suit dans le programme d’encadrement.

Quelle est son efficacité ?

D’après les informations communiquées par VIAS, la plupart des contrevenants qui se sont vu imposer cet appareil changent leurs habitudes avant même la mise en place du dispositif et leurs résultats sont donc relativement bons dès le départ. On parle de souffle positif dans moins de 2% des cas lors de leurs essais… et dans près de 75% de ce cas positifs, aucune infraction n’aurait été relevée lors d’un contrôle de police (la loi punit au taux légal de 0.5‰tandis que l’éthylotest est quant à lui réglé sur 0.2‰).

Benoit Godart, porte-parole de VIAS, explique :

Pour d’autres candidats, la prise de conscience se fait un peu plus tard. En effet, certains sont surpris au début du programme d’être encore positifs le lendemain d’une soirée arrosée par exemple.

Il ajoute : "Ce déclic se perçoit dans les entretiens avec les psychologues. Et la fréquence des souffles positifs baisse alors au fur et à mesure de l’avancée du programme."