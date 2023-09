L’éternel perfectionnisme de l’épatant Jérémy Doku : "Il me manque quand même un but…"

Les défenseurs estoniens vont en faire des cauchemars. Martyrisés pendant 90 minutes par les incessants coups de rein et les démarrages de Jérémy Doku, ils ont vécu un véritable calvaire ce mardi soir. Intenable, le Diable Rouge a, lui, prouvé que, quand il est en pleine possession de ses moyens, il est indiscutable en équipe nationale. Même si, après la rencontre, il avait certaines choses à redire sur sa prestation.

"Je pense que j’ai fait un bon match, on a tous fait un bon match. Jan Vertonghen méritait ça pour sa 150e. On est contents du score et du résultat. On peut toujours faire mieux mais aujourd’hui, c’était une réussite. En juin, j’avais dit que je faisais la différence mais que parfois, je faisais trop de mauvais choix. Je pense qu’aujourd’hui, c’était mieux. Après, il me manquait quand même un but, je voulais marquer. Mais bon, faire marquer, c’est tout aussi bien. En tout cas, je suis content du résultat." a-t-il confié au micro de Lancelot Meulewaeter.

Itinéraire d’un éternel perfectionniste qui attend, avec une certaine impatience, son 3e but en équipe nationale.