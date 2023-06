"L’été sera chaud, l’été sera chaud" : au PSG, tout est à reconstruire, même les fondations

Et côté départs ? Ceux, sans gloire, de Leo Messi et de Sergio Ramos ont déjà été actés. D’autres pourraient suivre, en commençant par la ribambelle de joueurs prêtés cette saison et donc de retour au bercail. Les Mauro Icardi, Georginio Wijnaldum, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Julian Draxler ont tous encore un an de contrat à Paris. Mais font-ils toujours partie du projet ? Rien n’est moins sûr.

Et Neymar dans tout ça ? Eh bien, la situation reste floue. Le génial Brésilien reste évidemment indispensable (13 buts, 11 passes décisives cette saison) quand il est là. Sauf que, justement, il ne l’est pas souvent. On a fait le calcul, depuis son arrivée au PSG en 2018, Neymar n’a jamais disputé plus de 22 matches (sur 38) en Ligue 1. Son bilan cette saison ? 20 matches, dont le dernier en février.

Son bilan plus global depuis son arrivée ? 112 matches de Ligue 1 sur… 228, soit 49%. Une absence chronique et des blessures à répétition qui commenceraient, tout doucement, à lasser la direction. De là à s’en séparer cet été, il y a un pas que nous ne franchirons… pas encore.

Bref, vous l’aurez compris, l’été du PSG s’annonce chargé. Et on ne parle même pas du dossier épineux concernant le stade qui prend, lui aussi, du retard. Quand on vous dit qu’au PSG, tout doit être reconstruit. Même les fondations…