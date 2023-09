L’été se prolonge avec la rentrée solaire du Feel De Diane

Le crush de Diane pour la DJ et productrice Mira Ló ne date pas d’hier et elle la défend dans son émission depuis plusieurs mois en y diffusant régulièrement ses tracks. Signée sur le label Pont Neuf depuis 2022, son nouveau single, Don’t Look Back, est extrait de la compilation Hexagonal Club Vol.4 sortie ce 1er septembre à l’occasion de l’anniversaire du label, qui fait partie musicalement de l’ADN et de l’histoire du Feel de Diane.



Avec ce premier single depuis son EP Memories sorti en avril, l’artiste parisienne affirme sa volonté de créer un morceau groovy et assez énergique qu’on peut écouter pour se sentir forte, et nous plonge dans une vibe retro qu’elle personnalise avec des airs de Chicago 80 revisités tout en finesse et féminité.