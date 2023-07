L’été, saison des retrouvailles pour les expatriés

"Ça m’a fait tout bizarre de revoir ma maison, ma chambre, mes jouets", nous confie ce "grand bonhomme". Une belle surprise attendait la famille dans le frigo. "Mon meilleur ami et sa compagne nous avaient demandé la liste de tout ce qui nous avait manqué, là-bas. Ils ont rempli le frigo et le congélateur de tout ce qui nous avait manqué ! Des viennoiseries, de la charcuterie, des croquettes surgelées, des M&M’s, du thé glacé…" raconte Sarah. "Là-bas, on peut trouver beaucoup de choses mais elles sont parfois hors de prix. Le chocolat par exemple est assez difficile à trouver, et celui qu’on ramène ne se conserve pas très longtemps". Ils ont appris à se passer de certains aliments, certains produits. Ce qui leur a le plus manqué ? "Cela peut paraître bête mais… l’eau", sourit Sarah. "C’est vrai : j’avais oublié qu’on pouvait boire l’eau du robinet", raconte Louise en riant. "A Kinshasa, ce n’est pas le cas. On doit toujours avoir des réserves d’eau, et des lampes de poche aussi pour les coupures d’électricité. Quand on vit dans ces conditions-là on se rend compte du confort qu’on peut avoir, en Belgique. C’est quand on n’a plus certaines choses qu’on se rend compte qu’elles sont importantes ! Ça aide à relativiser".