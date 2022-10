Dans le milieu des années septante, une chanson de variété a popularisé cette expression. Et elle avait raison en affirmant que l’été indien est une saison qui n’existe que dans le nord de l’Amérique.

L’été indien évoque une journée d’arrière-saison ensoleillée et très douce pour la période de l’année. L’origine ou plutôt devrait-on dire LES origines de l’expression son assez floues. L’une des plus crédibles correspondrait à une période de quelques jours, très clémente d’un point de vue météo, et qui coïncidait avec la fin des récoltes des tribus indiennes.