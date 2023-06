''L’Eté des Charognes'' un roman graphique bouleversant sur la France profonde, par un été torride

C’est un livre étonnant que je vous convie à lire. Ses couleurs sont chatoyantes, la nature y est omniprésente, du moins dans la première moitié. Ça éclabousse de vert, et le dessin à l’aquarelle, très délicat, vous donne l’impression que vous allez plonger dans la chronique d’un été alangui, quelque part, dans cette France rurale où le temps est suspendu. Mais si vous regardez la couverture, elle résonne comme un avertissement.

Elle est noire comme la nuit, qui mange tout le décor. A l’avant-plan, deux jeunes garçons, assis sur une plaque de béton, et un chien qui les regarde. L’un des deux adolescents tient une cigarette, l’autre une boisson que l’on ne peut pas identifier. Mais une chose est sûre : tout ça ne respire pas le bonheur.

La première scène est l’exacte porte d’entrée du livre, elle concentre tout ce qu’on va y trouver. Une cahute en pierre, à l’abandon, dans la forêt. Deux très jeunes garçons, onze, douze ans, maximum. Ils acculent un chien à l’intérieur. Le tuent à coups de pierres. C’est une vengeance, parce que ce chien appartient à une voisine qui a écrasé le chat d’un des deux gamins avec sa voiture. Voilà, bienvenue dans ''L’Eté des Charognes'', un livre sur le désœuvrement, sur la longue quête d’identité de ceux que l’enfance a habitués à la violence, au manque d’amour, à la pauvreté. C’est le cas du narrateur et de son meilleur ami. Pères violents, mère absente, cousins taulards, débrouille et manque d’hygiène, leur quotidien est décrit à travers mille détails qui lui donnent toute l’épaisseur de la vérité. Dans certaines scènes, on a carrément l’impression de ressentir la puanteur, de tourner les pages au bord de la nausée. Ces garçons-là grandissent comme des mauvaises herbes, sans attention et sans soin, ce ne sont pas vraiment des enfants, l’enfance, on l’a leur a retirée, ils sont des objets posés là, entre l’ennui le plus profond et la brutalité du monde.

Alors, soyons clairs : ce n’est pas la lecture la plus funky de l’année. Mais ce qui est formidable, dans ce livre, qui est l’adaptation d’un roman paru en 2017 chez Allia, c’est le choc produit par le contraste entre la violence et toutes les formes de poésie qui s’y insinuent. C’est tragique, on sait qu’on lit un drame social – on est plus proche de ''Trainspotting'' que des ''Tuche'' -, mais en même temps, il y a des moments totalement bouleversants, des personnages qui rachètent toute la laideur des autres, de l’amour qui pousse comme une fleur dans le béton. Et au milieu de tout ça, quoique raconte le livre, dont l’écriture apparaît ici comme une voix off très puissante – vibrante, même -, il y a toujours la beauté soufflante du dessin, à la fois cru, sublimé par la couleur, allusif quand il le faut, jamais complaisant dans la violence. Une première œuvre d’une grande maîtrise, pour l’auteur, Sylvain Bordesoules, qui adapte donc lui-même, texte et dessins, le roman de Simon Johannin.

''L’Eté des Charognes'' de Sylvain Bordesoules chez Gallimard Bandes Dessinées.