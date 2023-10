Grande cinéaste du désir, de l’interdit et de la transgression, Catherine Breillat signe, avec " L’Été dernier ", le remake d’un film danois de 2019, " Queen of Hearts ", qu’elle sublime et transcende avec une lumineuse fluidité de mise en scène. Proche des visages et des corps, celle-ci isole les personnages d’Anne et Théo, littéralement seuls au monde, comme dans une bulle, à l’écart de la société et de ses enjeux. Jusqu’à ce que la bulle éclate, et que se dévoilent avec une vénéneuse ambivalence la mécanique implacable du mensonge et le règne souverain des apparences.