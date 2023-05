L’été 2023 : une saison à nouveau dangereuse pour les mutilations génitales

A l’approche des vacances d’été, le GAMS Belgique, une organisation à but non lucratif militant contre l’excision et le mariage forcé, lance une campagne nationale de prévention de l’excision.

Les mutilations génitales touchent au moins 200 millions de filles et de femmes vivant actuellement dans 30 pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie, d’après les chiffres de l’Unicef : il peut s’agir de clitoridectomie (ablation du clitoris), d’excision (ablation partielle ou intégrale du clitoris et des petites lèvres) ou d’infibulation (rétrécissement de l’orifice vaginal par recouvrement, réalisé en sectionnant et en repositionnant les petites lèvres, ou les grandes lèvres, parfois par suture). Ces mutilations génitales féminines constituent une violation des droits humains et une violence basée sur le genre.