L’été 2023 sera-t-il idéal pour les plantes ?

Après plusieurs jours de chaleur, la pluie revient au programme météo. L’eau fait du bien aux jardins et même si le temps a été très sec, les conditions pour cultiver ne sont pas mauvaises : "On a quand même eu un début de saison intéressant. Enormément de pluie au mois de mai puis, la chaleur est arrivée. A ce moment-là, tout ce qu’on a semé a explosé. L’idéal est d’avoir une bonne pluie fine pendant quelques jours. Cela permet de remplir les citernes et d’arroser comme on veut. Mais il ne nous faut pas trop d’humidité non plus car elle apporte son lot de maladies, notamment les champignons", explique Pierre Leger, permaculteur à Mons.