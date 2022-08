L’été 2022 marqué par la relance des voyages à l’étranger

Les voyagistes ont enregistré de nombreuses réservations cet été après deux années de crise et dressent lundi un bilan positif de la saison. Le nombre de vacanciers a largement dépassé les prévisions de Neckermann, tandis que TUI a enregistré 53% de réservations en plus par rapport à juillet et août de l’année dernière.

TUI a également observé une croissance de 70% du nombre de réservations pour des vacances en avion, en comparaison avec l’été 2021. Les vacances en voiture ont aussi progressé de 38%. Chez Neckermann, juillet a été particulièrement bon et représente 58% du chiffre d’affaires des mois d’été.