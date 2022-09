L'Etat propose aux communes des primes de 2000 à 3500 euros pour créer des places d'accueil pour les demandeurs d'asile

Le courrier est signé de Nicole de Moor, la Secrétaire d'Etat à l’Asile et la Migration et de Michael Kegels, le Directeur général de Fedasil. Il a été envoyé vendredi à tous les bourgmestres du pays.

Les signataires de la lettre y reviennent sur les difficultés rencontrées en raison de l’afflux accru de demandeurs de protection internationale. Ils expliquent aussi ce qui a été fait ou ce qui est prévu. Fedasil a ainsi doublé sa capacité d’accueil au cours des quatre dernières années. Des places tampon seront créées "pour mieux faire face aux futures fluctuations de l’afflux", écrivent la Secrétaire d'Etat et le patron de Fedasil. D’autres mesures sont énoncées grâce auxquelles Fedasil espère "ainsi rétablir la capacité d’accueil à court terme".

Cependant, Fedasil et la Secrétaire d'Etat comptent aussi sur les pouvoirs locaux qui peuvent, selon eux, "jouer un rôle important", notamment via les "ILA", les Initiatives locales d’accueil, des places "particulièrement adaptées aux personnes bénéficiant d’un taux de protection élevé et à certains groupes cibles vulnérables pour lesquels le séjour dans une structure d’accueil collective est difficile", peut-on lire dans le courrier adressé aux bourgmestres. Fedasil compte donc sur les bourgmestres pour créer de nouvelles places en "ILA", c’est-à-dire des logements destinés aux personnes demandant une protection internationale. Actuellement, sur les 31.500 places d’accueil du réseau d’accueil des demandeurs d’asile, 4700 places se trouvent dans des logements individuels mis à disposition par les communes.