L’Etat doit fournir des conditions dignes aux demandeurs d’asile de la rue de la Loi, même s’il n’est pas d’accord

Cela fait plusieurs semaines maintenant que 80 demandeurs d’asile occupent un bâtiment abandonné rue de la Loi. Malgré une décision de justice tombée fin juin, le gouvernement fédéral assure ne pas être en mesure de leur offrir des conditions sanitaires dignes, c’est ce que la secrétaire d’Etat à l’asile et à la migration, Nicole de Moor, a dit hier devant la commission Intérieur.



Un jugement du tribunal du Travail oblige en effet l’Etat à nourrir les 80 demandeurs d’asile ; une décision de justice qui incluait aussi l’installation de sanitaires, des douches et des toilettes mobiles mais aussi d’apporter des vêtements, couvertures et matelas pour les exilés, dans l’attente de la création de places en centres d’accueil.

Le gouvernement a décidé d’aller en appel de cette décision. Pour l’avocate Marie Doutrepont, l’Etat belge doit respecter cette décision de justice tant qu’il n’y a pas de décision contraire définitive de la cour du travail. "Tant qu’elle existe, il faut la respecter, sinon cela revient à dire : 'demain, l’Etat belge peut décider de ne plus payer les pensions parce qu’il considère qu’il n’a plus les moyens et que, s’il y a des décisions de justice qui le condamnent à verser ces pensions et qu’il ne le respecte pas, on ne sait rien faire'.

On est de plus en plus en train de sortir de l’idée même de démocratie, de l’idée même de l’Etat de droit, pour tomber dans une autocratie où tout le pouvoir est concentré entre les mains du gouvernement. Et ça, au-delà de la crise de l’accueil, je trouve ça très inquiétant".

Mais pour la secrétaire d’Etat Nicole de Moore, ce jugement reviendrait à "instrumentaliser une occupation de bâtiments".

La situation des 80 demandeurs d’asile ne cesse de se dégrader : un grand nombre d’entre eux ont la gale. Ils dépendent exclusivement de la solidarité citoyenne pour se nourrir, s’habiller ou se couvrir. Fin de l’été, ils devront quitter le bâtiment. Leur expulsion est prévue le 31 août. Actuellement, il n’y a aucune solution pour les reloger.