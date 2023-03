L’état de santé de Phil Collins se détériore

L’ancien guitariste et bassiste de Genesis, Mike Rutherford, a informé les fans de l’état de santé de Phil Collins.

Ce dernier connaît en effet des problèmes de santé depuis qu’il s’est blessé à la colonne vertébrale en 2007, ce qui a endommagé des vertèbres dans la partie supérieure de son cou et l’a laissé avec des lésions nerveuses. Lors de son dernier concert en mars 2022, il avait d’ailleurs du se produire sur scène en fauteuil roulant.

Aujourd’hui, Mike Rutherford a évoqué la santé de Phil Collins lors d’une interview sur BBC Breakfast pour promouvoir sa prochaine tournée avec Mike + The Mechanics, au cours de laquelle Nic, le fils de Phil Collins, jouera de la batterie.

Mike Rutherford a déclaré : "Comme vous le savez, Phil est un peu… Il est beaucoup plus immobile qu’avant, ce qui est dommage, mais lors de la tournée, il était de bonne humeur."

"Il va bien maintenant, il est chez lui, il profite de la vie. Il a travaillé si dur pendant toutes ces années. Je pense qu’il apprécie le temps qu’il passe à la maison".

Lorsqu’on lui a demandé si c’était Phil Collins ou son fils qui était le meilleur batteur, Rutherford a répondu : "Je soutiens toujours les pères parce que je suis de cette génération. Phil est le batteur le plus extraordinaire, mais Nic est fantastique aussi. Comme son père, mais un peu différent".

Nic a également joué de la batterie pour Genesis lors de leur tournée d’adieu. Mike Rutherford explique : "C’était vraiment bien de les avoir tous les deux côte à côte". Collins n’a pas pu jouer de la batterie en raison de son état de santé, déclarant sur BBC Breakfast en 2021 qu’il pouvait "à peine tenir une baguette" dans une main.

Il marche également avec une canne depuis quelques années.

En septembre dernier, Phil Collins et Genesis vendaient leur catalogue à leur tour. La vente tutoie les 300 millions de dollars et concerne les droits et les enregistrements "master" de la majorité du catalogue de Genesis, de la carrière solo de Phil Collins, et du groupe Mike & the Mechanics.