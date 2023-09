L'état de la pelouse, le plus gros piège pour les Diables Rouges en Azerbaïdjan ?

En découvrant la pelouse de la Dalga Arena, à Bakou, qui accueillera samedi la rencontre qualificative pour l'Euro 2024 entre l'Azerbaïdjan et les Diables Rouges, deux choses sautent directement aux yeux.

Dans un premier temps, la taille du stade. Petit, d'une capacité de 6.000 places environ. Teinté de jaune et de bleu, il est à première vue assez accueillant. L'état de la pelouse laisse par contre un peu à désirer, avec quelques endroits sans gazon par exemple.

Quand on sait que les déplacements sont parfois périlleux, que l'adversaire sera gonflé à bloc pour tenter de piéger les Diables, on peut se dire que la qualité du terrain ne va pas jouer en faveur de notre équipe belge. Notre équipe nationale sera au courant puisque les joueurs vont s'entrainer sur cette pelouse entre 12H45 et 13H45 ce vendredi (10H45 à 11H45 heures belges).