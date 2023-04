L’état de Berlusconi, hospitalisé depuis le 5 avril, s’améliore lentement

L’état de santé de l’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, hospitalisé à Milan depuis le 5 avril, s’améliore "lentement", ont annoncé vendredi ses médecins.

"Le tableau clinique (… ) de Silvio Berlusconi semble s’améliorer lentement mais progressivement. Les soins se poursuivent", ont indiqué les professeurs Alberto Zangrillo et Fabio Ciceri dans un communiqué publié par l’hôpital San Raffaele, un établissement de santé prestigieux dans la banlieue de Milan.

Le magnat des médias, âgé de 86 ans, avait été admis le 5 avril en soins intensifs en raison d’une infection pulmonaire et d’une leucémie chronique. Il a quitté dimanche cette unité de soins intensifs. Silvio Berlusconi, qui a multiplié les séjours à l’hôpital ces dernières années, reçoit chaque jour des visites de ses enfants et d’autres proches. Le mois dernier, il avait déjà passé quatre jours dans le même hôpital. Il a été Premier ministre à trois reprises entre 1994 et 2011, neuf ans au total. Aujourd’hui encore l’un des hommes les plus riches de la péninsule avec une fortune évaluée par Forbes à 6,4 milliards d’euros, il a été élu sénateur en septembre et son parti conservateur Forza Italia, en perte de vitesse, fait partie de la coalition soutenant le gouvernement présidé par Giorgia Meloni.

Mercredi, il s’est entretenu par téléphone avec les deux vice-Premiers ministres, son allié le leader de la Ligue antimigrants Matteo Salvini et le numéro deux de Forza Italia et ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani. Malgré une série de scandales sexuels et d’affaires judiciaires ayant terni son image, le milliardaire a gardé une place de choix dans le cœur de nombreux Italiens.