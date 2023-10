L'état d'urgence face au crime organisé prolongé en Equateur

L'Equateur a prolongé de trente jours l'état d'urgence décrété le 10 août au lendemain de l'assassinat du candidat à la présidentielle Fernando Villavicencio, a annoncé dimanche la présidence. Cette décision intervient à une semaine du scrutin du 15 octobre et deux jours après le meurtre en prison des six assassins présumés de ce candidat centriste. La prolongation de l'état d'urgence "garantira l'intervention des forces armées et de la police dans la lutte contre le crime organisé et la délinquance commune", a précisé la présidence sur X, anciennement Twitter.

Le pays est dans la tourmente après la mort vendredi dans une prison de Guayaquil des six Colombiens accusés d'avoir assassiné Fernando Villavicencio. Un septième suspect dans ce dossier a été tué samedi dans une prison de Quito.