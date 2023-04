"L’état d’esprit c’est une tristesse infinie": Thuin rend hommage à Paul Furlan

Les réactions dans les rues de Thuin sont nombreuses : "C’est malheureux", nous confie cette habitante de la ville haute, "il faisait pas mal de choses pour nous et pour les alentours aussi." Même émotion chez cet autre habitant : "Il était très proche des gens, et c’est quelque chose que l’on voit de moins en moins aujourd’hui." "C’était Paul pour nous, ça fait quelque chose", ajoute cette dame. "Quand on avait un souci, on allait voir Paul et il tentait de nous aider. C’est quelqu’un qui a énormément fait pour sa commune".

"Même si nous n’étions pas toujours d’accord avec lui politiquement, c’est quelqu’un qui s’est toujours battu pour sa ville. Et c’était quelqu’un d’extrêmement convivial. Le croiser c’était toujours agréable", nous confie cet autre habitant de Thuin.

La ville est en train de préparer des hommages nous dit-on. Un livre de condoléances devrait notamment être très prochainement installé à l’hôtel de ville de Thuin.