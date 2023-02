Plusieurs fautes graves retenues par le tribunal dans l’affaire Mawda : l’Etat devra mieux former les policiers

Plus généralement, l’association avait plaidé que la formation de base d’un policier devrait contenir un apprentissage des droits de l’enfant et elle a été suivie sur ce point précis par le tribunal, dont le jugement a été rendu vendredi et communiqué aux parties lundi.

Celui-ci a condamné l’État belge à "intégrer, tant dans la formation initiale que dans la formation continue des services de police, une formation sur les conditions de l’usage de la force et sur la prise en compte primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant, en présence de migrants mineurs d’âge".