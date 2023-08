L’État clandestin

La migration sera-t-elle le thème majeur de cette année électorale ? En tout cas, la rentrée politique est déjà marquée par ce thème. Un thème potentiellement explosif.

Décomposition

On se souvient de la démission collective des ministres N-VA autour du pacte de Marrakech sous Charles Michel en 2018. Plus proches de nous, les Pays-Bas vont voter dans quelques semaines suite à la chute du gouvernement Rutte autour du thème de la migration et du regroupement familial. Aux Pays-Bas, on assiste, en outre, à une décomposition politique très rapide. Cette déflagration politique néerlandaise aura une influence au nord du pays. Même si la porosité médiatique entre les Pays-Bas et la Flandre est moindre qu’entre la France et la Wallonie.

C’est dans ce contexte que la secrétaire d’État à l’Asile, la CD&V Nicole de Moor, lance donc une mesure phare pour la rentrée : ne plus accueillir temporairement dans le réseau Fedasil les hommes seuls demandeurs d’asile. La mesure doit permettre, dans un réseau saturé, de réserver les places pour les familles avec enfants. Les hommes doivent donc se débrouiller, squats, tentes, ou au mieux structures pour sans-abri.

En fait de décision, il s’agit plutôt de l’affirmation d’une politique déjà appliquée. Il y a de longue date une priorité à l’hébergement des familles avec enfants, pour les autres, c’est la rue. En l’assumant, Nicole de Moor assume aussi la ligne de l’État belge, la contravention avec le droit. Droit international, européen et belge, puisque c’est clair : "tout demandeur d’une protection internationale a droit à l’aide matérielle". L’État a déjà été condamné plusieurs milliers de fois ces dernières années. Il assume une forme de clandestinité, il faut bien le dire.

Illégalité

L’État belge assume son illégalité. Comment interpréter cette sortie de Nicole de Moor ? Pour le CD&V, cette rentrée politique, cette année électorale, est existentielle. Beaucoup de cadres du parti intègrent désormais l’idée que le parti joue sa survie. Bart De Wever l’a bien compris et lance ouvertement des appels à la recomposition du paysage politique flamand. Le CD&V doit rebondir, ou mourir. Avec le bon d’État du ministre des finances Vincent Van Peteghem, avec l’opération gare du Midi coordonnée par la ministre de l’intérieur Annelies Verlinden, Nicole de Moor devait marquer la rentrée aussi. Cette mesure est censée montrer sa volonté de réduire au maximum le flux de demandeurs d’asile. C’est ça qui paie dans les urnes depuis Maggie De Block : la fermeté, une politique du moins. Moins de demandeurs d’asile possible. La Belgique doit donc être la moins attirante possible. Il faut en faire le moins possible, mais en même temps sauver les apparences. Éviter que des familles avec enfants ne dorment dans la rue. Cela attire les caméras de télévision et focalise l’attention.

Frictions

Est-ce que les autres partis du gouvernement vont accepter cela ? Le CD&V table sans doute sur le fait qu’aucun parti n’oserait faire tomber le gouvernement à 10 mois des élections. Cela n’empêche pas l’aile gauche du gouvernement de réagir : Ecolo, PS, Groen ont tous exprimé leur désaccord. Il y aura donc une explication demain, pour la rentrée du gouvernement fédéral. Notons qu’en mars, la Vivaldi avait réussi à boucler un grand accord sur l’asile. La ministre Nicole de Moor avait réussi à obtenir un paquet de mesures, comme des procédures plus courtes, des règles de regroupement familial plus strictes, contre une promesse faite à l’aile gauche de retour à l’État de droit : plus de places d’accueil pour que chaque demandeur soit accueilli dignement. Un toit, un lit, un repas. Les paroles s’envolent, les écrits aussi, parfois.