L’État belge va vendre un tiers de sa participation dans BNP Paribas, 2 milliards à la clef

Le gouvernement fédéral souhaite mettre en vente un tiers de sa participation (de 7,8% au total) dans le groupe bancaire français BNP Paribas, maison mère de BNP Paribas Fortis, rapportent mardi L’Echo, De Tijd et l’agence de presse financière Bloomberg. L’opération pourrait lui rapporter aux alentours de deux milliards d’euros.

Selon Bloomberg, la Société fédérale de participations et d’investissements (SFPI) envisage de vendre 33,3 millions d’actions de la banque française au prix de 64,96 euros. Cela rapporterait 2,2 milliards d’euros. La participation du gouvernement fédéral dans BNP Paribas passerait ainsi de 7,8% à environ 5,1%. La Belgique ne serait alors plus le premier actionnaire de BNP Paribas et serait remplacée à ce rang par le géant de la gestion d’actifs Blackrock, écrit L’Echo.

L’État belge avait pris une participation de 10,3% dans BNP Paribas en 2008 lors de la vente partielle de Fortis Banque. Le gouvernement avait déjà vendu une partie des actions au printemps 2017.