L’État belge s’est-il vraiment enrichi avec la crise énergétique ?

Vous l’avez peut-être entendu à table en famille lors du repas de Noël, cette affirmation selon laquelle l’État "s’en est mis plein les poches grâce à la crise énergétique". Sur les réseaux sociaux aussi, cette accusation revient de temps en temps. Le raisonnement est le suivant : que ce soit pour l’électricité, le gaz, le mazout, l’essence, le diesel, l’État récupère de la TVA et des accises sur les prix que nous payons. Cette TVA et ces accises étant proportionnelles : plus les prix sont élevés, plus l’État y gagne. Mais c’est sans compter sur toutes les aides et les factures qui ont augmenté également pour l’État. Sur base d’un rapport de la Cour des comptes, nous avons fait le calcul.