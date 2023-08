L’Etat aussi paie plus cher pour emprunter de l’argent

A l’exception d’une courte période au mois de mars dernier, il faut remonter à mai 2012 pour retrouver des taux obligataires à long terme aussi élevés. Or l’Etat emprunte des dizaines de milliards d’euros chaque année sur les marchés, d’abord pour couvrir le déficit des finances publiques et, ensuite, pour refinancer sa dette, opération qui consiste emprunter de l’argent pour rembourser les obligations arrivées à échéance.

Or, après des longues années avec des taux d’intérêt extrêmement bas, parfois même négatifs, emprunter coûte désormais plus cher. "On doit d’abord couvrir le solde budgétaire [la différence entre les dépenses de l’Etat fédéral et ses recettes, ndlr] qui est négatif, ce qui veut dire qu’il y a une augmentation de la dette qui s’impose chaque année, explique Jean Deboutte, le directeur de l’Agence de la Dette. Et, en plus, on doit refinancer les échéances de la dette à long terme. Dans l’ensemble, c’est un volume assez conséquent qu’on doit donc refinancer à des taux beaucoup plus élevés que le taux implicite du portefeuille, qui est de 1,73% pour l’instant. Vous comprenez bien que, quand vous devez emprunter à un taux de marché supérieur à 3%, le taux implicite du portefeuille augmente et les charges d’intérêts augmentent également."

On s’attend à une augmentation de 1,65 milliard d’euros en termes de charge d’intérêt.

Et ça va coûter combien ? "On suit cela de très près, nous faisons régulièrement les calculs, précise Jean Deboutte. Pour cette année, comparée à l’année passée, rien que pour la dette fédérale, on s’attend à une augmentation de 1,65 milliard d’euros en termes de charge d’intérêt. Et il ne s’agit ici que de la dette fédérale.