L’Estivale, la playlist de la Dolce Vita qui ensoleillera votre été

F. POULENC - L’éventail de Jeanne, pastourelle

A. Quéffelec

G. GERSHWIN - Summertime

Angéique Kidjo

Bruno Coulais - Microcosmos – BOF

J-Claude PETIT (d’après Verdi) - Jean de Florette BOF

Nino ROTA - Valse du Parrain – The Godfather 1

Fado da vida bela

Antonio Zambujo

Ch. TRENET - La mer

Ulf Wakenius

Nino Ferrer - Le sud

E. GRANADOS - Serenata Andaluza

Javier Perianes

Aaron PARKS - Turning into blue

Gretchen Parlato

C. DEBUSSY - Pour évoquer Pan, dieu du vent d’été (extrait des épigraphes antiques)

Emmanuel Pahud & Stephen Kovacevich

Bruno MARTINO - Estate

Joao Gilberto

A. HONNEGER - Pastorale d’été

Vladimir Jurowski, London Philharmonic Orchestra

Nelson AYRES - Summer Song

John Surman et Nelson Ayres

Oasis

Natacha Atlas

Josh HADEN - Spiritual

Pat Metheny et Charlie Haden

Nick DRAKE - Wich will

Susanna Wallumrød, Giovanna Pessi

Max RICHTER (d’après VIVALDI) - The four seasons : Summer 2

Konzerthaus Kammerorchester Berlin, Daniel Hope

A. VIVALDI - Concerto RV 315 "L’été", en sol mineur (Arrgt) – III.

Avi Avital – Venice Baroque Orchestra

Roberto MENESCAL - Voce

Eliane Elias et Toots Thielemans

G-P TELEMANN - Fantaisie pour flûte seule n°11 en sol maj

François Lazarevitch

Kaät

Blick BASSY et les Roseaux (Cameroun)

N. RIMSKY KORSAKOV - Le vol du bourdon

Bobby McFerrin et Yo-Yo Ma

Mediterraneo

Andréa Motis

Philippe SARDE - BOF J’ai épousé une ombre, Vignobles

Neil YOUNG - Harvest Moon

Cassandra Wilson

Joseph CANTELOUBE - Bailero, tiré des Chants d’Auvergne

Renée Fleming et l’English Chamber Orchestra, J. Tate

M. Halsall - Salute to the sun

Matthew Halsall, Trumpet et son Gondwana Orchestra

Louis-MOREAU GOTTSHALK - Le songe d’une nuit d’été

Steven Mayer

Charles TRENET - Route Nationale 7

Entre dos aguas

Paco de Lucia

Nanita Mare

Estrella Morente

P.I. TCHAIKOWSKY - Juin, extrait des Saisons

Brigitte Engerer

Porque te vas

Rosemary Standley

Phil GLASS - The hours

Nicolas Horvath

S. GAINSBOURG - Sous le soleil exactement

Anna Karina

Bobby SCOTT - A taste of honey

Piers Faccini

Ibrahim MAALOUF - Hashish

Mános Hadjidákis - Les enfants du Pirée

Dominique A

D. SCARLATTI - Sonate Kk. 206

Murray Perahia

Antoine Renard - Le temps des cerises

Lambert Wilson

M. LEGRAND - What are you doing the rest of your life

Bill Evans

M. LEGRAND - The summer knows

Frank Sinatra

J. BRAHMS - Double concerto pour violon, violoncelle et orchestre, andante

R. et G. Capuçon et l’Orchestre de jeunes G. Mahler, M-W Chung